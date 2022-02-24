اليوم السابع
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الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة

الخميس، 24 فبراير 2022 11:58 ص
الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة
كتب وليد عبد السلام

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أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل الشرقية والوادى الجديد .
 
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.
 
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مبادرة حياة كريمة

حياة كريمة

قافلتين طبيتين

الصحة

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