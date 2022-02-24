اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بالإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

الخميس، 24 فبراير 2022 11:02 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بالإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك طبقا لقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

وتضمن القرار رقم 302 لسنة 2022، الاذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".

 

تابع قرار وزارة الداخلية 302 لسنة 2022
تابع قرار وزارة الداخلية 302 لسنة 2022

 

قرار وزارة الداخلية 302 لسنة 2022
قرار وزارة الداخلية 302 لسنة 2022

 


وزارة الداخلية

التجنس بالجنسية الأجنبية

الجنسية المصرية

الجريدة الرسمية

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