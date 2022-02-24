اليوم السابع
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الخميس، 24 فبراير 2022 05:23 م
أكرم القصاص
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اتحاد المحامين العرب يوقع مذكرة تفاهم مع منظمة المرأة العربية.. صور

الخميس، 24 فبراير 2022 03:45 م
اتحاد المحامين العرب يوقع مذكرة تفاهم مع منظمة المرأة العربية.. صور اتحاد المحامين العرب يوقع مذكرة تفاهم مع منظمة المرأة العربية

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وقع اتحاد المحامين العرب مذكرة تفاهم مع منظمة المرأة العربية بالقاهرة بحضور كلا من الدكتورة فاديا كيوان المدير العام للمنظمة، والمستشارة هدى راشد المهزع الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين للعرب رئيس لجنة المرأة العربية ووفد الأمانة العامة وعلى رياض  ولجنة المرأة بالاتحاد أسما حمادة من نقابة المحامين ببيروت وفايزة المقدم من نقابة المحامين بطرابلس وماجد حنا ولسن بنقابة المحامين المصرية، والمستشار محمد سبيعي مستشار القانوني لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد ثروت.
 
وتأتي المذكرة في سبيل تطوير وتحفيز عمل تشريعات عربية لمواجهة العنف ضد المرأة العربية، والتعاون في سبيل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ومواكبة الناجيات والضحايا والتعاون في مجال حقوق الإنسان.
 
وقالت هدى راشد المهزع، إن لجنة المرأة العربية باتحاد المحامين العرب، تلعب دورا مهما في الاهتمام بقضايا المرأة وخصوصا العنف والضغط النفسي، وكان لها الدور الأساس في تعديل عدد كبير من القوانين والتشربعات الخاصة بالمرأة، ودعم المحاميات العرب وملف الاسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال وعدد من القضايا ذات الصلة بهموم المرأة العربية.
 
من جانبها، أوضحت فاديا كيوان المدير العام للمنظمة التابعة لجامعة الدول العربية، أهمية القضاء الواقف في دعم جهود المنظمة لمساعدة المرأة العربية.
 
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اتحاد المحامين العرب

مذكرة تفاهم مع منظمة المرأة العربية

المرأة العربية

مذكرة تفاهم

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