إيقاف تداول 20 سهمًا بالبورصة بعد تراجعها بنسبة 5% خلال 15 دقيقة

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.31% ليصل إلى مستوى 10926 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.42% ليصل إلى مستوى 1877 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.53% ليصل إلى مستوى 13012 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.18% ليصل إلى مستوى 4318 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.09% ليصل إلى مستوى 1870 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.06% ليصل إلى مستوى 2815 نقطة.