هبوط جماعي لمؤشرات البورصة.. ورأس المال يفقد 18مليار جنيه خلال 10دقائق

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات متأثرة بالحرب الأوكرانية، وخسر رأس المال السوقي 18.4 مليار جنيه بعد مرور 10 دقائق ليصل إلى مستوى 695.315 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.15% ليصل إلى مستوى 10944 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.41% ليصل إلى مستوى 1897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.36% ليصل إلى مستوى 13035 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.9% ليصل إلى مستوى 4286 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.41% ليصل إلى مستوى 1903 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.97% ليصل إلى مستوى 2847 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المصرية لنظم التعليم الحديثة، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، جي بي أوتو، ارابيا انفستمنتس هولدنج، المشروعات الصناعية والهندسية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للدواجن، العربية للصناعات الهندسية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 925 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 1000 سهم، 60 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن شرق الدلتا، مطاحن مصر العليا، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، 1.1 مليون سهم، 2 سهم، 107 سهم، 450 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 162.2 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 791.9 ألف سهم، 904 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إيرادات بلغت 534.9 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 414.3 مليون جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 29.13%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 26.2 مليون جنيه مقارنة مع 19.3 مليون جنيه بنسبة نمو 36.14%.

وحققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، إيرادات بلعت 1.3 مليار جنيه خلال عام 2021 بنسبة نمو سنوي 29.8%، وارتفع صافي الربح ليبلغ 181.2 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 61.5%، وصاحب ذلك نمو هامش صافي الربح بواقع 2.9 نقطة مئوية ليسجل 14.5% خلال نفس الفترة في ضوء تحسن معدلات توظيف الكفاءة التشغيلية.

في سياق آخر قالت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، إن مجلس الإدارة قرر تركيز الطاقات الإنتاجية الخاصة بمصانع الشركة بالمحافظات المختلفة ونقلها تدريجيًا إلى المجمع الصناعي للشركة بالسادس من أكتوبر، تماشيًا مع التوجه الاستراتيجي لمجلس إدارة الشركة للاستخدام الأمثل لأصول وموارد الشركة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير لوجيستيات الإنتاج والتصنيع لمنتجات الشركة المختلفة.

ومن جهتها قالت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، إن الشركة القابضة أبدت ملاحظتها على الدراسة بعد استلامها من الاستشاري الهندي، وأوصت الشركة القابضة بمراجعة بعض هذه البنود والمفاضلة بين شراء ماكينة ورق واحدة بطاقة 500 طن/يوميًا بدلًا من رفع كفاءة الماكينات الحالية، مضيفة أنه مازالت الدراسة جارية مع الاستشاري الهندي فيما يتعلق باستراتيجية الشركة على المدى الطويل.