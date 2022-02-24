اليوم السابع
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أسقف عام وسط القاهرة يدعو للصلاة من أجل وقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا

الخميس، 24 فبراير 2022 02:19 م
أسقف عام وسط القاهرة يدعو للصلاة من أجل وقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا الأنبا رافائيل أسقف عام وسط القاهرة
كتب: محمد الأحمدى

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عبر الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، عن استيائه للأحداث التى تجرى الأن بين روسيا وأوكرانيا وشن موسكو عملية عسكرية ضد كييف، مطالبا بالصلاة من أجل وقف نزيف الحرب. 

 

وذكر الأنبا رافائيل عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صلوا من أجل وقف نزيف الحرب، الحروب خسارة على كل الأطراف، ولا يوجد مستفيد واحد إلا الشيطان الذين يرقص على جثث القتلى، ويلهو بألآم الأرامل والأيتام والأمهات الثكلى أى حرب ستتسبب في انهيارات اقتصادية بشعة، وعدم استقرار، وحزن مرير لا ينقطع.

 

وتابع: "أرجو عدم الاستخفاف بالحرب، بل نصلي جميعًا أن الرب الإله يلهم قادة العالم الحكمة والتحلي بالصبر وضبط النفس والتصرف الحسن من أجل حياة وخير العالم أصعب المشاكل يمكن حلها بالتفاوض وطول البال".

 

وفى سياق متصل، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا اليوم الخميس تستهدف منع عسكرة أوكرانيا من خلال العملية العسكرية، لأن هذا الأمر يشكل تهديدًا للشعب الروسى، ولذلك نستهدف تقليص القدرات العسكرية التى تتمتع بها أوكرانيا بفضل مساعدات الدول الأجنبية لها.

 

الأنبا رافائيل
حساب الأنبا رافائيل عبر فيسبوك 

الكنيسه الارثوذكسيه

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اوكرانيا

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الأنبا رافائيل

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