أسعار الذهب ترتفع للمرة الثانية 10جنيهات.. وعيار 21 يسجل 850 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

قفزت أسعار الذهب صباح اليوم بقيمة 10 جنيهات للمرة الثانية بعد صعود 7 جنيهات قبل قليل ليصبح إجمالي الصعود 17 جنيها، جراء تداعيات الأحداث في اوكرانيا حيث ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة لتسجل الأسعار العالمية للذهب أعلي مستوى في عام عند 1940 دولار.



أسعار الذهب: عيار 18 : 728.5 جنيه.

عيار 21 : 850 جنيها.

عيار 24 : 971.5 جنيه.

الجنيه الذهب : 6840 جنيها.

ومن المتوقع أن تشهد الأسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة، بل التغير كل لحظة نتيجة تداعيات خطيرة للحرب في أوكرانيا واتجاه لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام إذ أقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة بعد بدء غزو قوات روسية لأوكرانيا في أعقاب أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ ما وصفها بأنها عملية عسكرية خاصة.

وقال مسئولون ووسائل إعلام إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على عدة مدن أوكرانية وأنزلت قوات على الساحل الجنوبي للبلاد.

وارتفع الذهب، وهو من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات، بنحو 8% منذ بداية فبراير شباط مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة، ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو تموز 2020.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 25.03 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1% إلى 1102.43 دولار للأونصة، في حين صعد البلاديوم 1.3% إلى 2514.54 دولار للأونصة.