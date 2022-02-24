أخبار البورصة اليوم الخميس 24-2-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 24-2-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 24.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 689.285 مليار جنيه.



إيقاف التداول 81 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 81 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المصرية لنظم التعليم الحديثة، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، جي بي أوتو، ارابيا انفستمنتس هولدنج، المشروعات الصناعية والهندسية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للدواجن، العربية للصناعات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بي أي جي للتجارة والاستثمار، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، جدوى للتنمية الصناعية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 81 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المصرية لنظم التعليم الحديثة، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، جي بي أوتو، ارابيا انفستمنتس هولدنج، المشروعات الصناعية والهندسية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للدواجن، العربية للصناعات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بي أي جي للتجارة والاستثمار، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، جدوى للتنمية الصناعية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ راية لخدمات مراكز الاتصالات، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، مجموعة بورتو القابضة، دايس للملابس الجاهزة، الدلتا للسكر، اودن للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، العامة للصوامع والتخزين، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، راية القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العامة لصناعة الورق-راكتا، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العالمية للاستثمار والتنمية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، جلاكسو سميثكلاين، الإسماعيلية مصر للدواجن.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، تنمية للاستثمار العقاري، الدولية للمحاصيل الزراعية، التعمير والاستشارات الهندسية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية للمحابس، الدولية للأسمدة والكيماويات، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اودن للاستثمار والتنمية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ليسيكو مصر، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الكابلات الكهربائية المصرية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، أوراسكوم للتنمية مصر.

وتم إيقاف تداول أسهم: المتحدة للإسكان والتعمير، الملتقى العربية للاستثمارات، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، شركة النصر للأعمال المدنية، العبوات الطبية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أوراسكوم للاستثمار القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، القاهرة للإسكان والتعمير، جنوب الوادي للأسمنت، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، البنك المصري لتنمية الصادرات، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، اسيك للتعدين-اسكوم.

البورصة تخسر 24.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 24.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 689.285 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 24.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 689.285 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 473.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.6 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.02%، والعرب على 8.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 67 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 67.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.4 مليون جنيه، 72.9 مليون جنيه، 57.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.63%، ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.42% ليغلق عند مستوى 1858 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 4299 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 9.02% ليغلق عند مستوى 1774 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 2720 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 4585 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1167 نقطة.

وصعدت أسهم 4 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 144 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 925 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 1000 سهم، 60 ألف سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 925 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 1000 سهم، 60 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن شرق الدلتا، مطاحن مصر العليا، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، 1.1 مليون سهم، 2 سهم، 107 سهم، 450 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 162.2 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 791.9 ألف سهم، 904 ألف سهم، على التوالي.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إيرادات بلغت 534.9 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 414.3 مليون جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 29.13%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 26.2 مليون جنيه مقارنة مع 19.3 مليون جنيه بنسبة نمو 36.14%.

وحققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، إيرادات بلعت 1.3 مليار جنيه خلال عام 2021 بنسبة نمو سنوي 29.8%، وارتفع صافي الربح ليبلغ 181.2 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 61.5%، وصاحب ذلك نمو هامش صافي الربح بواقع 2.9 نقطة مئوية ليسجل 14.5% خلال نفس الفترة في ضوء تحسن معدلات توظيف الكفاءة التشغيلية.



إيسترن كومباني قالت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، إن مجلس الإدارة قرر تركيز الطاقات الإنتاجية الخاصة بمصانع الشركة بالمحافظات المختلفة ونقلها تدريجيًا إلى المجمع الصناعي للشركة بالسادس من أكتوبر، تماشيًا مع التوجه الاستراتيجي لمجلس إدارة الشركة للاستخدام الأمثل لأصول وموارد الشركة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير لوجيستيات الإنتاج والتصنيع لمنتجات الشركة المختلفة. قالت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، إن مجلس الإدارة قرر تركيز الطاقات الإنتاجية الخاصة بمصانع الشركة بالمحافظات المختلفة ونقلها تدريجيًا إلى المجمع الصناعي للشركة بالسادس من أكتوبر، تماشيًا مع التوجه الاستراتيجي لمجلس إدارة الشركة للاستخدام الأمثل لأصول وموارد الشركة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير لوجيستيات الإنتاج والتصنيع لمنتجات الشركة المختلفة.