اليوم السابع
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وكالة الفضاء توقع بروتوكول تعاون مع التعليم لإنتاج أقمار صناعية لطلاب المدارس

الأربعاء، 23 فبراير 2022 01:00 ص
وكالة الفضاء توقع بروتوكول تعاون مع التعليم لإنتاج أقمار صناعية لطلاب المدارس الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية
كتب محمود راغب

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توقع وكالة الفضاء المصرية بروتوكول تعاون مشترك بينها وبين وزارة التربية التعليم، اليوم الأربعاء، فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.
 
ويشهد توقيع البروتوكول الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصى، ونائب وزير التربية والتعليم والدكتور رضا حجازى، وذلَك بغرض بناء القدرات لدى طلاب المدارس بالإضافة إلى التوعية والتثقيف فى هذا المجال.
 
وعلى هامش البروتوكول سوف يتم عقد ورشة عمل فى هذا اليوم لخمس مدارس، وذلك لتدريب 3 من معلمى مادة العلوم من كل مدرسة على القمر الصناعى التعليمى، كما سيتم تسليم كل مدرسة من هذه المدارس قمرًا صناعيًا تعليميًا.
 
ومن بين المهام الرئيسية للوكالة، المشاركة فى إعداد برامج التأهيل والتدريب فى المدارس والجامعات فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فى الدولة، وكذلك دعم البحوث والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستفادة منها.
 
وتستعد وكالة الفضاء المصرية لإنتاج 100 وحدة قمر صناعى تعليمى لطلاب المدارس الثانوية، يتعلم من خلالها طلاب هذه المدارس بصورة عملية، أنظمة القمر الصناعى ومهامه وكيفية إطلاقه، وتشغيله والحصول على بيانات منه.
 
 

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