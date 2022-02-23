وفد أكاديمية ناصر العسكرية يتفقد عمليات مصر للطيران ويشيد بكفاءة الطيارين

كتبت رحاب نبيل

قام وفد من أكاديمية ناصر العسكرية بزيارة لمركز عمليات مصر للطيران، للطيران المتكامل " IOCC" والمسئول عن إدارة ومتابعة عمليات تشغيل رحلات مصر للطيران الداخلية والخارجية.

ورحب الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بزيارة الوفد الذى كان في استقباله الطيار محمود صقر مدير عام مركز العمليات المتكامل والطيار تامر القاضي نائب مدير عام المركز .

وضم الوفد أعضاء هيئة تدريس ودارسى كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا من المصريين والأشقاء العرب، بهدف التعرف عن قرب على إمكانيات الشركة الوطنية مصر للطيران وقدرات العاملين فيها .

واستمع الوفد الي شرح توضيحي من الطيار محمود صقر عن إمكانيات مركز العمليات المتكامل لمصرللطيران IOCC، وما يشتمل عليه من غرفة لإدارة الأزمات وعناصر بشرية ذات كفاءة عالية من حيث سرعة التصرف تجاه أى ازمة طارئة في مجال الطيران المدني والتعامل معها أولا بأول.

ومن جانبه، أشاد وفد أكاديمية ناصر العسكرية بالإمكانيات المتطورة التى يتمتع بها مركز العمليات بمصر للطيران، معربا عن سعادته بالزيارة وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال من العاملين بمركز العمليات، كما هنأ الوفد شركة الوطنية علي الإشادة العالمية بطياري مصر للطيران وكفاءتهم وتعاملهم بإحترافية خاصة في أوقات الأزمات وذلك بعد واقعة مطار هيثرو بلندن.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس الوفد اللواء دكتور حسام انور مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا درع كلية الدفاع الوطني نيابة عن مدير كلية الدفاع الوطنى تقديرًا للدور الفعال والمتميز الذي تقوم به شركة مصر للطيران.