محافظة القاهرة تغلق مركزين للدروس الخصوصية بالنزهة

كتب سيد الخلفاوى

نظمت الأجهزة التنفيذية لحي النزهة، حملة لمراجعة تراخيص المحال ومراكز الدروس الخصوصية ، بناء على تعليمات المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

تمكنت الحملة، من إغلاق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية، وذلك لإدارتهما بدون ترخيص، أحدهما كائن في شارع الانشراح، والآخر بشارع الدكتور سمير شطة، في نطاق حي النزهة.

وأوضحت رئاسة المنطقة الشرقية، أن المركزين وردت بشأنهما شكوى، حيث وجه المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في استجابة سريعة، الأجهزة التنفيذية لحي النزهة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المركزين من إغلاق وتشميع، في استجابة فورية بشأن الشكوى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالاستجابة الفورية لبلاغات وشكاوى المواطنين، مع ضبط جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.