اليوم السابع
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غلق مركزين للدروس الخصوصية ببولاق الدكرور وجيم ومقهى بشمال الجيزة

الأربعاء، 23 فبراير 2022 03:54 م
غلق مركزين للدروس الخصوصية ببولاق الدكرور وجيم ومقهى بشمال الجيزة تشميع سنتر للدروس الخصوصية
كتب سيد الخلفاوى

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أغلقت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور برئاسة المهندس عبد الله نور، 2 سنتر تعليمى مخالف، بشارع ناهيا وتم التحفظ على المضبوطات وإبداعات مخازن الإشغالات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات ضبط مراكز الدروس الخصوصية لما لها من اضرار علي العملية التعليمية.
 
كما استردت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور،  قطعة أرض تابعه للإصلاح الزراعى بمساحه 7 قراريط، وتم إزالة الجراجات والسيارات من الأرض بحضور لجنة من الإصلاح الزراعى وحى بولاق الدكرور . 
 
وفى السياق، تم غلق وتشميع جيم ومقهي بحى شمال الجيزة، تنفيذا لتوجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بالتصدى للأنشطة المخالفة والتى تعمل بدون ترخيص وبالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث تم غلق وتشميع مقهى وجيم بأرض الجمعية والحداد تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

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