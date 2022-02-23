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مجلس الدولة يكرم المستشار أمير يعقوب المصاب فى حادث إرهابى بالعريش.. صور

الأربعاء، 23 فبراير 2022 03:37 م
مجلس الدولة يكرم المستشار أمير يعقوب المصاب فى حادث إرهابى بالعريش.. صور احتفالية مجلس الدولة
كتب - أحمد عبد الهادى - تصوير حسن محمد

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كرم المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، المستشار أمير يعقوب مكسي، نائب رئيس مجلس الدولة- قسم الفتوي، الذي أصيب في الحادث الإرهابي الذي استهدف الفندق محل إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية في العريش عام 2015، وذلك للعام الثاني على التوالي، في تأكيد واضح الدلالة أن الإصابة التي لحقت به لم تعوقه عن العمل بل صارت حافزا للتميز في أداء العمل.
 
وأكد رئيس مجلس الدولة، أثناء التكريم، أن المستشار أمير يعقوب لم تمنعه الإصابة عن تحقيق الإنجاز في عمله، بل ويسعي جاهدًا في تحقيق الكثير من الفتاوي التي يتم عرضها عليه، وأوضح: "نلجأ له دائما في المبادئ القضائية الهامة".
 
نظم مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، احتفالية معنونة بـ (يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثانى)، وتم خلالهل تكريم اقضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2020 / 2021 وعددهم يناهز المائة, كما سيتم تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائى المشار إليه تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة, ولن ينسى المجلس تكريم أسماء قضاته الأجلاء ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته تقديرًا لعطائهم.
 
وقال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إن الفتاوى والاستشارات القانونية التي تقدم للمجلس لإبداء طلبات الرأي فيها، تم إنهاء جميع طلبات الرأي القديمة الموجودة منذ فترة طويلة، وأصبح الإنجاز عالي ويتجاوز 96% من المعروض، ويصل إلي 100% فيعتبر مجلس الدولة بيت الخبرة، وأعلي جهة استفتاء قانوني فى مصر، وأصبحت الموضوعات يتم الرد عليها خلال شهر أو اتنين علي الأكثر.
 
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