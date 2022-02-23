اليوم السابع
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رئيس مجلس الدولة يكرم عددا من المستشارين فى احتفالية "الوفاء والإنجاز"

الأربعاء، 23 فبراير 2022 03:22 م
رئيس مجلس الدولة يكرم عددا من المستشارين فى احتفالية "الوفاء والإنجاز" جانب من التكريم
كتب - أحمد عبد الهادى

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كرم المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، المستشار مصطفي عبد التواب حبيشي، والمستشار نوح حسين، نواب رئيس مجلس الدولة، علي الإنجاز الذى تم تحقيقه من قبل دوائر اختصاصهما، الدائرة الأولى والدائرة الثانية قضاء إدارى، وكذلك تم تكريم عدد كبير من مستشارى المجلس لما تحقق منهم من إنجاز.
 
ونظم مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، احتفالية معنونة بـ (يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثانى)، وتم خلاله تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2020 / 2021 وعددهم يناهز المائة، كما سيتم تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائى المشار إليه تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة، ولن ينسى المجلس تكريم أسماء قضاته الأجلاء ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته تقديرًا لعطائهم.
 
وقال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إن الفتاوى والاستشارات القانونية التي تقدم للمجلس لإبداء طلبات الرأي فيها، تم إنهاء جميع طلبات الرأي القديمة الموجودة منذ فترة طويلة، وأصبح الإنجاز عالي ويتجاوز 96% من المعروض، ويصل إلي 100% فيعتبر مجلس الدولة بيت الخبرة، وأعلي جهة استفتاء قانوني فى مصر، وأصبحت الموضوعات يتم الرد عليها خلال شهر أو اتنين علي الأكثر.

مجلس الدولة

استشارات قانونية

يوم الوفاء

الاجراءات الاحترازية

فيروس كورونا

الوفاء والانجاز

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