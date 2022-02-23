رئيس مجلس الدولة يشكر الرئيس السيسى على تعيين المرأة قاضية

قال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إنه من دواعي السرور لديه أن تقام احتفالية تكريم قضاة وشيوخ مجلس الدولة فى حضور قاضيات جدد، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعيين 98 قاضية من اللاتي أدين القسم واستلمن العمل ليساهم الجميع في هذا الإنجاز ويشترك الكل في خروجه إلي النور.
وأضاف: حقا هذا النجاح تم بتصميم ووضوح الرؤية وتكاتف الجميع قاضيات وقضاة، ويغلفه حسن التنظيم من الإدارة والمتابعة اليومية، قائلًا: "نحن في هذه الاحتفالية نفخر بما وصل إليه مجلس الدولة"، وتم تنظيم قبول ملفات المتقدمات الجدد من الدفعة الحديثة للتعيين بمجلس الدولة، ويقدمن ملفاتهن للتعيين بالمجلس لأول مرة منذ إنشائه، ويعتبر ذلك إنجازا غير مسبوق من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي نشكره عليه.
ووجه الشكر للرؤساء الحاضرين المشاركين للاحتفال، ولجميع الهيئات القضائية بالدولة، ذاكرًا أن الجميع تعاون مع مجلس الـدولة، لتحقيق هذا النجاح، كما وجه الشكر لجميع وزارت الـدولــة وأجهزتها بالكامل، وذكر منها وزير العدل، وأجهزة الدول المتابعين للنجاح الذي حققه مجلس الـدولــة، والمخابرات العامة، والأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، الذين عاونوا القضاة علي هذا النجاح وهذا الإنجاز.
جاء ذلك بكلمته في احتفالية مجلس الـدولــة تحت عنوان (يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثانى ) التي يتم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2020 / 2021، وعددهم يناهز المائة، الشكر لهؤلاء القضاة الذين تميزوا في العمل القضائي ، وبذلوا من الجهد ما يستحقون عليه التكريم
ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة, و تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتكريم شباب القضاة المتميزين فى جميع مستويات ومجالات العمل القضائى ، ولقاء سيادته بهم يوم 3/10/2020 ، كما تم تكريم عدد عشرين مـن شباب قضاة مجلس الدولة بمناسبة احتفـالية يـوم القضاء المصرى بتاريخ 2 / 10 / 2021 والتى شرفها بالحضور السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية .
واستمرارا لما قام به مجلس الدولة فى العام الماضى بتاريخ 2 / 12 / 2020 بتكريم قضاته الأكثر تميزًا فى الإنجاز فى العام القضائى 2019 / 2020، وتكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائى المشار إليه, وكذلك تكريم أسماء قضاته ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته، كما قام مجلس الدولة بتكريم الموظفين الأكثر تميزًا بمجلس الدولة فى مجالات العمل المختلفة، وفى الانضباط, ، وخدمة المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم، والقدرة على الخَلق، والابتكار وتحصيل حقوق الدولة .
وتقام الاحتفالية بحضور المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص، والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، و عدد محدود من قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا.
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