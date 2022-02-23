اليوم السابع
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خبيرة أسواق مال: تراجع كبير بالبورصات العالمية بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

الأربعاء، 23 فبراير 2022 12:50 ص
خبيرة أسواق مال: تراجع كبير بالبورصات العالمية بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال
إبراهيم حسان

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قالت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، إن هناك تراجع كبير في أسهم البورصات العالمية وارتفاع أسعار البترول بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية منذ بدايتها، كما تأثرت الأسواق الأوروبية بشكل خاص، لاسيما، وأن 40% من احتياجات أوروبا من الغاز عن طريق روسيا.

 

أضافت رانيا يعقوب، في مداخلة متلفزة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن أوكرانيا أحد أهم الأسواق بالنسبة للقمح والذرة للعديد من الأسواق، وهذه الأزمة سوف يكون لها تأثير سلبي على الأسواق المستوردة من أوكرانيا.

 

وفيا يتعلق بطرح 10 شركات حكومية مصرية بالبورصة، قالت: "السوق المصري مر بإصلاحات هيكلية وتمت الإشادة بها من جانب المؤسسات الدولية، بالتالي الاقتصاد المصري قد يستفيد من هذه الأزمات التي تحدث في أوروبا نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب المحتلمة بين روسيا وأوكرانيا، وطرح شركات جديدة في البورصة المصرية، قد يكون أحد العوامل لجذب سيولة من المستثمرين والصناديق، والذين سوف يدخلون في إعادة هيكلة والبحث عن أصول رخيصة بالبورصات لاسيما في مصر".

 

وأردفت: "مصر سوف تستفيد من أزمة الطاقة، ومتوقع أن تدخل مصر أوروبا عن طريق الغاز الطبيعي، وقد يكون الاقتصاد المصري من أفضل الاقتصاديات في 2022".


رانيا يعقوب

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