حالة الطقس غدا والجمعة.. خريطة وأماكن سقوط الأمطار خلال 72 ساعة بجميع أنحاء الجمهورية

كتب محمود راغب

حالة الطقس غدا والجمعة

اعتبارا من اليوم، الأربعاء، وحتى الجمعة تشهد حالة الطقس غدا وحتى الجمعة تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق. وينشر "اليوم السابع" لقرائه خرائط الأمطار اليوم الأربعاء وفرصها على أنحاء الجمهورية كما يلى: ​- أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى جنوب الوجه البحرى

خفيفة على القاهرة الكبرى



مدن القناة: السويس

الإسماعيلية

بورسعيد

خليج السويس



جنوب سيناء أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من:

السواحل الشمالية الغربية

السلوم

سيدي براني

مرسي مطروح

الإسكندرية



شمال الوجه البحرى ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة وحالة عدم استقرار بالأحوال الجوية ، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ، معتدل السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر و شمال و جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة مساء على جنوب سيناء وسلاسل جنوب البحر الأحمر ، وفرص أمطار خفيفة مساء بالقاهرة الكبرى

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 20 درجات والصغرى 04.