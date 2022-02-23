اليوم السابع
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القوى العاملة: بدء دورات مهنة التفصيل لـ"الصم والبكم" فى الوادى الجديد

الأربعاء، 23 فبراير 2022 10:40 ص
القوى العاملة: بدء دورات مهنة التفصيل لـ"الصم والبكم" فى الوادى الجديد جانلب من الدورات التدريبية
كتب: محمد الأحمدى

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد ببدء دورة تدريبية للفتيات "القادرات باختلاف" من الصم والبكم على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بالخارجة ، وتستمر الدورة لمدة شهر، وذلك فى إطار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة القوى العاملة .

ويتابع محمد سعفان، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة فى إطار مبادرة حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها الوزارة في قرى ونجوع المحافظات، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، خاصة الـ "قادرون باختلاف" إيماناً بدورهم  المهم في بناء المجتمعات .

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية : إن الدورة التدريبية بدعم من اللواء  محافظ الوادى الجديد اللواء محمد سالمان الزملوط لتدريب 9 متدربات ، من ذوى القدرات الخاصة للمساهمة فى دمجهم في المجتمع ، ويأتي ذلك ضمن ٤ دورات تدريبية ، وتتحمل إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة جميع تكاليف الدورة من مواد خام ومكافآت للمدربين والمتدربين ، فضلاً عن أن التدريب يتم على أيدي مدربين متخصصين فى هذه المهنة وعلى درجة عالية من الكفاءة .

وأضاف مدير المديرية أن المتدربات يحصلن على شهادة تدريب معتمدة من مديرية القوى العاملة بعد إجراء الإختبار النهائى للدورة، تؤهلهم للعمل في هذا المجال، كما يصرف للمتدرب بدل انتقال شهرياً.

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جانب من الدورات التدريبية 
 
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الدورات التدريبية 
 
 
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دورات التطريز 
 
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مبادرة مهنتك مستقبلك 
 
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جانب من تعليم الفتيات 

القوى العامله

اخبار القوى العامله

الصم والبكم

الوادى الجديد

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