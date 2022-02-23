الصناعات الهندسية: الطاقة النظيفة طوق النجاة لمصانع الألومنيوم والسبائك الحديدية

كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ، أن توجه مصر للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، جاء مواكبة للتوجه العالمى، بما يضمن عدم التأخر عن التكنولوجيا فى العالم، ولا سيما المتعلقة بخفض الملوثات بشكل كبير.

أضاف خالد الفقى لـ"اليوم السابع" أن التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة، سواء من الشمس أو الرياح أو مساقط المياه، يساهم بشكل كبير فى توفير الطاقة الكهربائية بسعر مناسب لمصانع مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية وشركات الصلب والمعادن، لافتا إن تطوير وتحديث تلك الشركات يحتاج لسعر كهرباء مناسب؛ مما يساهم فى استمرار تنافسيتها محليا وعالميا.

أشار أن مصر تمتاز بطاقة شمسية هائلة، وكذلك رياح، بالتالى من المهم التوسع فى الاستثمار بتلك المشروعات لتوفير الكهرباء للمصانع وبسعر تنافسى مما ينعكس على تطويرها، وعلى زيادة الصادرات وبالتالى استفادة الاقتصاد الوطنى بشكل كبير، موضحا أن تحول المصانع لاستخدام الطاقة النظيفة يقلل التلوث ، ويتوافق مع رؤية العالم للحد من التغيرات المناخية، وخفض انبعاثات الكربون الناجمة عن الفحم والوقود الاحفوري بكافة أنواعه.

يشار أن مصر ستستضيف قمة المناخ فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل بحضور قادة الأمم المتحدة ورؤساء دول العالم والاف المتخصصين.