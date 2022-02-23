اليوم السابع
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الداخلية تنظم دورة تدريبية لكوادر شرطية نسائية من 13 دولة أفريقية.. فيديو

الأربعاء، 23 فبراير 2022 05:17 م
الداخلية تنظم دورة تدريبية لكوادر شرطية نسائية من 13 دولة أفريقية.. فيديو الشرطة النسائية
كتب محمود عبد الراضى

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نظمت وزارة الداخلية، دورة تدريبية دولية بحضور كوادر شرطية نسائية من 13 دولة أفريقية بالمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام.

 

وتشارك وزارة الداخلية المصرية فى كافة مبادرات الأمم المتحدة الخاصة بتطوير منظومة عمل البعثات الأممية أو مراجعة الأطر الإستراتيجية للبعثات الأممية وتضطلع بتقديم إسهاماتها فى ضوء خبرات كوادرها، كما تشارك فى كافة الفعاليات التى يتم تنظيمها برعاية المنظمة الدولية (مؤتمرات – اجتماعات – ورش عمل – ندوات – دورات تدريبية)، والتى يتم من خلالها استعراض التحديات التى تواجهها بعثات حفظ السلام وسبل التغلب عليها بما يعزز دور المكون الشرطى بها ويمكنه من تنفيذ المهام الموكلة إليه على النحو الأفضل.

 

جاء ذلك انطلاقا من الدور المحورى للدولة المصرية كإحدى الدول الفاعلة والمساهمة فى كافة عمليات صون الأمن والسلم الدوليين من خلال تقديم الدعم عبر البعثات الأممية بوصفها ركيزة أساسية لمنظمة الأمم المتحدة لصون وبناء السلام بمناطق النزاعات والعمل على إحتواء إنعكاساتها السلبية تماشيًا مع المقررات الدولية، واستمرارًا للنجاحات التى حققتها وزارة الداخلية عبر مشاركاتها بالعديد من الوحدات الشرطية ببعثات حفظ السلام الدولية لمنظمة الأمم المتحدة بالعديد من الدول لتحقيق الأمن والسلام، من خلال العديد من الكوادر الشرطية، وكان من نتاج تلك المشاركات المتميزة والفاعلة أن تحتل مصر المركز الـ " 3" فى إحصائية منظمة الأمم المتحدة الخاص بتصنيف الدول الأكثر مشاركة بقوات شرطية ببعثات حفظ السلام كما تحتل مركزًا متميزًا ضمن العشر دول الكبرى الأولى المساهمة بقوات فى البعثات الأممية على المستوى الدولى.


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