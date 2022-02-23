اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر إذن الداخلية لـ105 مواطنين بالتجنس بالجنسية الأجنبية

الأربعاء، 23 فبراير 2022 10:42 ص
الجريدة الرسمية تنشر إذن الداخلية لـ105 مواطنين بالتجنس بالجنسية الأجنبية جواز سفر - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء، 5 قرارات لوزارة الداخلية بالإذن لـ 105 أشخاص بالتجنس بالجنسية الأجنبية، المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف مع احتفاظ 42 منهم بالجنسية المصرية، وذلك طبقا لقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

 وتضمن القرار رقم 216 لسنة 2022، الاذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وتضمن القرار رقم 217 لسنة 2022، الاذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وتضمن القرار رقم 218 لسنة 2022، الاذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2022، الاذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

 وتضمن القرار رقم 234 لسنة 2022، الاذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية احتفاظهم بالجنسية المصرية.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".

وجاء في الجريدة قرار قطاع الأحوال المدنية بإنشاء 6 سجلات مدنية رئيسية في محافظات المنيا، والشرقية وأسوان وسوهاج.

 

تابع قرار وزارة الداخلية 216 لسنة 2022
تابع قرار وزارة الداخلية 216 لسنة 2022

 

تابع قرار وزارة الداخلية 217 لسنة 2022
تابع قرار وزارة الداخلية 217 لسنة 2022

 

تابع قرار وزارة الداخلية 218 لسنة 2022
تابع قرار وزارة الداخلية 218 لسنة 2022

 

تابع قرار وزارة الداخلية 229 لسنة 2022
تابع قرار وزارة الداخلية 229 لسنة 2022

 

تابع قرار وزارة الداخلية 234 لسنة 2022
تابع قرار وزارة الداخلية 234 لسنة 2022

 

قرار وزارة الداخلية 216 لسنة 2022
قرار وزارة الداخلية 216 لسنة 2022

 

قرار وزارة الداخلية 217 لسنة 2022
قرار وزارة الداخلية 217 لسنة 2022

 

قرار وزارة الداخلية 218 لسنة 2022
قرار وزارة الداخلية 218 لسنة 2022

 

قرار وزارة الداخلية 229لسنة 2022
قرار وزارة الداخلية 229لسنة 2022

 

قرار وزارة الداخلية 234 لسنة 2022
قرار وزارة الداخلية 234 لسنة 2022

الجريدة الرسمية

وزارة الداخلية

الجنسية المصرية

التجنس بالجنسية الاجنبية

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