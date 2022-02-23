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التعليم تتيح لطلاب الدبلومات الفنية تسجيل استمارة التقدم للامتحانات

الأربعاء، 23 فبراير 2022 02:00 ص
التعليم تتيح لطلاب الدبلومات الفنية تسجيل استمارة التقدم للامتحانات وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال أيام، لطلاب الدبلومات الفنية تسجيل استمارة التقدم للامتحانات، حيث يستطيع الطلاب الدخول على الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/ وتسجيل الاستمارة بشكل إلكترونى على أن يتأكد الطالب من بياناته والشعبة التى يدرس بها.

جدير بالذكر أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022، حيث أوضحت الوزارة أن الامتحانات النظرية لطلاب الدبلومات الفنية ستبدأ 21 مايو، بينما تعقد الامتحانات الشفهية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

وانطلق السبت 19 فبراير الجارى، الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021 - 2022، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعى بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثانى والاهتمام بالإشراف اليومى والتزام مشرفى الأدوار بأماكنهم لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسى.


التربية والتعليم

انتظام الدراسة

كتب النظام الجديد

كتب الترم الثاني للصفوف الأولى

اخبار مصر

تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات

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