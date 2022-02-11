ضوابط المشاركة والعمل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022.. اعرفها

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط الترشح للعمل كرؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 كالتالى:
- ألا يكون لدى العضو مانع يحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.
- ألا يكون مرشحا للعمل في مركز توزيع الأسئلة.
- يراعى أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل: موجه عام - موجه أول - موجه أو مدير إدارة ومدير مرحلة ومدير مدرسة وكبير معلمين ومعلم خبير ومعلم أول أ، رئيس قسم ووكيل أ ووكيل قسم.
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موانع الترشح للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل بلجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2022.
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موانع الترشح للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل بلجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2022.
- الحرمان من أعمال الامتحانات.
- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.
- أن يكون المتقدم من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.
- ألا يكون المتقدم محالاً إلى المعاش قبل انتهاء كافة أعمال الدور الأول.
- ألا يكون من المرشحين للعمل بمراكز توزيع الأسئلة.
- ألا يكون المتقدم بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان مانع قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية وحتى الدرجة الرابعة بالنسبة للجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف للعمل بها.
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