اليوم السابع
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الأربعاء، 23 فبراير 2022 06:26 م
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البيئة تحرر محضرا لمواطن جمع 10 أطنان نفايات طبية بأرض زراعية فى الشرقية

الأربعاء، 23 فبراير 2022 05:01 م
البيئة تحرر محضرا لمواطن جمع 10 أطنان نفايات طبية بأرض زراعية فى الشرقية مخلفات طبية
كتبت منال العيسوى

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أكد الدكتور مجدى الحصرى مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية، أنه فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضرورة الحفاظ على البيئة، جرى التحقيق في شكوى وردت من أحد المواطنين تفيد بقيام أحد الأهالي بتجميع نفايات طبية بطريق بلبيس العاشر من رمضان، وتحديدا بعزبة المكاتب التابعة لمركز ومدينة بلبيس.
 
وأوضح الحصرى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه على الفور تم تشكيل لجنة برئاسة جهاز شئون البيئة بالشرقية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وتم التوجه إلى المكان المذكور وتبين صحة ما جاء بالشكوى، موضحا أن المكان عبارة عن قطعة أرض مساحة 80 مترا مربعا بدون سور ملك "ا. م .ر"، ويوجد بها كميات من المخلفات الصلبة والخطرة "سرنجات وأمبولات وقفازات طبية"، تقدر بحوالى 10 أطنان، كما تبين عدم وجود رخصة تشغيل للمكان وعدم وجود سجل بيئى وسجل نفايات خطرة، بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وتم تحرير المحضر رقم 3570 جنح مركز بلبيس تمهيدا لعرض المذكور على النيابة العامة.

قانون البيئة

البيئة

الحفاظ على البيئة

مخلفات طبية

تجميع مخلفات

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