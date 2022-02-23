اليوم السابع
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الأوقاف توزع 6 آلاف كتاب من سلسلة "رؤية" على الجامعات

الأربعاء، 23 فبراير 2022 11:22 ص
الأوقاف توزع 6 آلاف كتاب من سلسلة "رؤية" على الجامعات الإصدار الثاني من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير
كتب على عبد الرحمن

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أهدت وزارة الأوقاف مجموعات من الإصدار الثاني من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، تشتمل كل مجموعة على 15 كتابًا بإجمالي (300) مجموعة من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير باللغة العربية، بالإضافة إلى (65) مجموعة من سلسلة (رؤية) المترجمة للغة الإنجليزية ، و(65) مجموعة من سلسلة رؤية المترجمة للغة الفرنسية ، و(155) مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، لكليات اللغة العربية والدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالدقهلية والبحيرة وسوهاج ودمياط والمنوفية وبورسعيد والشرقية ، وكليات الآداب والألسن والتربية ودار العلوم بجامعات طنطا والمنصورة وقناة السويس ودمياط وبورسعيد والفيوم وسوهاج. 
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير ، وتحصين عقول الشباب ضد الأفكار المتطرفة ، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارات : الأوقاف ، والثقافة ، والتعليم العالي ، والأزهر الشريف.
 
جدير بالذكر أن إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه على مديريات الأوقاف والمناطق الأزهرية ومناطق الوعظ على مستوى الجمهورية وجامعة الأزهر والجامعات المصرية بلغ أكثر من (94) ألف كتاب منها : (5670) مجموعة من الإصدار الثاني من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير ، و (400) مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغة الإنجليزية ، و (308) مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغة الفرنسية ، و (1000) مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
 
 

سلسلة رؤية

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