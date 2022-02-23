إزالة حالات بناء مخالف بأوسيم بسبب تعديها على الأرض الزراعية.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

قالت محافظة الجيزة، إأنه في اطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمواجهة دورية لمخالفات البناء علي مدار اليوم وازاله التعديات، وتحت إشراف فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم، تم إزالة حالة بناء بلوك أبيض به غرفتين رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، على مساحة 100 متر تقريباً "تعدي على الأرض الزراعية" بالمخالفة للقانون بطريق برك الخيام بالبراجيل بمركز أوسيم، وتم تحرير المخالفة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك حيال المخالف.

وأضافت المحافظة فى بيان لها، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشان التصدى بكل حزم لمواجهة أى أعمال مخالفة بدون ترخيص، ضبطت أجهزة حى شمال الجيزة، مخالفة بناء، حيث تم اليوم، ازالة غرفة اسانسير بالدور الثامن، بأحد العقارات بمنطقة البراجيل، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة تحت إشراف ومتابعة السيد أشرف بكر رئيس الحى.