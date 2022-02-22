أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 22-2-2022

كتب ـ هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 22-2-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.450 مليار جنيه.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المشروعات الصناعية والهندسية 2.3 مليون سهم، 1.2 مليون سهم، 310 ألف سهم، 550 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، العربية لإدارة وتطوير الأصول 30 ألف سهم، 32 ألف سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المشروعات الصناعية والهندسية 2.3 مليون سهم، 1.2 مليون سهم، 310 ألف سهم، 550 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، العربية لإدارة وتطوير الأصول 30 ألف سهم، 32 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 129.5 ألف سهم، 350 ألف سهم، مليون سهم، 1.2 مليون سهم، 20629 سهم، على التوالي، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 2265 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 242 ألف سهم، 523.9 ألف سهم، على التوالي.

البورصة تخسر 8.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.450 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.450 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 296 مليون ورقة مالية بقيمة 836.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.1 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.73%، والعرب على 9.6% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.8% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.98 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.021 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.73%، ليغلق عند مستوى 11302 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 1936 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 13464 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 4461 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 1939 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2920 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4484 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1164 نقطة.

وصعدت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 24.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.02%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.557 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.30%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 14.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.76%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 26.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.96%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.049 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.54%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 25.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.47%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 79.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.96%.

- بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 2.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.67%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.451 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.60%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 4.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.35%.