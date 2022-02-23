اليوم السابع
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آداب القاهرة تعلن نتائج الترم الأول.. وفتح باب "الالتماسات" لمدة 10 أيام

الأربعاء، 23 فبراير 2022 11:41 ص
آداب القاهرة تعلن نتائج الترم الأول.. وفتح باب "الالتماسات" لمدة 10 أيام جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، الانتهاء من إعلان كافة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب البكالوريس سواء البرامج الساعات المعتمدة أو الشعب والأقسام المختلفة بالكلية.
 
 
وأضاف الدكتور شريف شاهين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن نسبة النجاح مرتفعة وتتفاوت من مادة لأخرى مشيرا إلى أن هناك بعض المواد وصلت نسبة النجاح بها لأكثر من 75% وحتى 90% على حسب طبيعة كل مادة.
 
 
وتابع القائم بأعمال عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن تم فتح باب التقدم بالتماسات على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية من اليوم الأربعاء وتستمر لمدة 10 أيام على أن يكون التقدم بالتماسات إلكترونيا من خلال منصة الكلية.

التعليم العالى

اداب القاهرة

نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول

جامعة القاهرة

اخبار مصر

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