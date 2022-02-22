5 ضوابط لصلاة التراويح بالمساجد فى شهر رمضان.. مدتها نصف ساعة فقط

كتب ــ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، ضوابط صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك ، مؤكدة أنها تعمل في إطار التوازن والوسطية التي انتهجتها الدولة المصرية منهجًا وخطًا ثابتًا في جميع أمورها بما في ذلك التعامل مع آثار وتداعيات انتشار فيروس كورونا.

وفيما يلى ضوابط صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان:

1- مدة صلاة القيام في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة .

2- الالتزام بعلامات التباعد في المسجد.

3- صلاة التراويح بالمساجد التى تقام بها الجمعة.

4- فتح مصليات السيدات متى توفرت من تشرف على تطبيق إجراءات التباعد بها .

5- السماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة على النحو المعمول به الآن.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها تبذل أقصى طاقتها لتحقيق هذه الأهداف، وبما أن شهر رمضان هو شهر الخير واليمن والبركة ، لافتة إلى أنها شكلت غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني لمتابعة استعدادات الوزارة لاستقبال الشهر الكريم من خلال صيانة المساجد وتجديد فرشها، وعمل حملات النظافة والتعقيم ، مع تكثيفها قبل حلول الشهر الكريم ، إضافة إلى إعداد العديد من البرامج الدعوية من تلاوات ، وابتهالات ، وبرامج علمية ، وخواطر دعوية ، وفتاوى رمضانية ، فضلا عن مضاعفة أعمال البر وخدمة المجتمع في هذا الشهر الفضيل من خلال صكوك الإطعام وغيرها .

كل ذلك مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء الموقر ، مبنية على الرأي العلمي الطبي.