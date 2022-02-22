5 أشياء يجب مراعاتها أثناء التخطيط للحمل فى أواخر الثلاثينيات.. تعرفى عليها

كتبت ميرفت رشاد

يعد العمر أحد أهم العوامل التي تؤثر على الخصوبة عند الإناث، وتنخفض الخصوبة بشكل حاد بمجرد بلوغ المرأة سن 35، وفقًا للمعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE)، ليس هناك الكثير مما يمكنك فعله حيال ذلك، هذا لا يعني أن النساء فوق سن 35 لا يمكنهن الحمل، وهناك العديد من قصص النجاح لنساء يلدن في أواخر الثلاثينيات من العمر، وفي الواقع، بعضهن في أوائل الأربعينيات من عمرهن، وفقا لما نشره موقع "doctor-ndtv".

هناك عدة طرق يمكن أن تحمي وتحسن خصوبتك



تناول الأطعمة الصحية

تجنب الدهون الزائدة والسكر وتناول الفواكه والخضروات الطازجة اعتنِ بتناول البروتين.

تناول الفيتامينات المتعددة

لا ينبغي أن تكون مشكلة إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا، إذا كنت تفكر في تناول المكملات ، فتحدث إلى طبيبك أولاً، أحد الفيتامينات الموصوفة للنساء اللاتي يرغبن في الحمل هو حمض الفوليك ، وسيكون من الحكمة البدء في تناول مكملات حمض الفوليك، تعتبر مكملات فيتامين د وأوميجا 3 من الأحماض الدهنية مفيدة جدًا.

ممارسة الرياضة

قم بتضمين ما لا يقل عن يومين إلى ثلاثة أيام أسبوعيًا من تمارين القوة، تعتبر ممارسة تمارين الكارديو كل يوم فكرة جيدة ، فإذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فإن تقليل وزنك يعد فكرة جيدة.

تجنب التدخين

يمكن أن يؤثر استهلاك مواد مثل السجائر على خصوبتك لذا لا تستهلكهم.

إدارة مستويات التوتر

القول أسهل من الفعل لأن الإجهاد يمكن أن يدمر هرموناتك ، وبالتالي جهازك التناسلي.

استشارة أخصائي طبي أمر لا بد منه إذا

1. لديك فترات غير منتظمة فى الحيض.

2. لديك تاريخ من الإجهاض ،اضطراب الغدة الدرقية ، مشاكل القلب ، أمراض الكبد ، إلخ.

3. لديك تاريخ من المرض المطول أو الجراحة الكبرى أو العلاج الدوائي طويل الأمد لأي سبب من الأسباب.

4. لديك شخص في أقاربك من الدرجة الأولى لديه تاريخ أكثر من إجهاضين عفويين ، وطفل مصاب بأمراض وراثية ، وخاصة متلازمة داون.