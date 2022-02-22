وزير النقل الأردنى يدعو مصر للتعاون فى تطوير خط سكة حديد من الزرقاء لعمان

كتب : أحمد جمعة

بحث وزير النقل الأردنى وجيه عزايزة، مع وزارة النقل المصرية، سبل زيادة حجم التعاون المشترك بس البلدين في مختلف أنماط النقل.

وقالت وزارة النقل الأردنية في بيان صحفي، الثلاثاء، إن عزايزة أشار خلال الاجتماع الذي عقد على هامش فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات واجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل الأردنية بزيادة آفاق التعاون مع نظيرتها المصرية.

وأشاد بالنهضة الكبيرة التي تعيشها مصر حاليا بجميع المجالات خاصة قطاع النقل، مثمنا التعاون المصري الإيجابي والمثمر في الجوانب المتعلقة بتسهيل حركة مرور الأفراد والبضائع بين الجانبين.

وبينت وزارة النقل، عمق العلاقات التاريخية التي تربط قيادتي البلدين والشعبين والتعاون المثمر في شتى المجالات، منها قطاع النقل، مؤكدة أن وزارة النقل المصرية تضع إمكاناتها كافة في خدمة الأشقاء في وزارة النقل الأردنية.

وتم بحث سبل التعاون في مجال السكك الحديدية، حيث دعا عزايزة وفدا من المهندسين المتخصصين في مجال البنية التحتية والوحدات المتحركة بهيئة السكك الحديدية المصرية إلى زيارة الأردن للتعاون في تطوير خط السكك الحديدية الذي يمتد من مدينة الزرقاء إلى العاصمة عمان حتى المطار وإعداد دراسة فنية متكاملة عن خطة التطوير.

وأكد الجانبان أن شركة الجسر العربي المملوكة لمصر والأردن والعراق تمثل نموذجاً رائداً للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل، ولها الدور الكبير في تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الإفريقية.