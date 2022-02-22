وزير الرى يتابع موقف مشروعات تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث بالقليوبية

كتبت أسماء نصار

- عبد العاطي : نستهدف تأهيل 500 كيلومتر مساقي والتحول للري الحديث بمساحة 60 ألف فدان بالقليوبية

- طرح أعمال تأهيل 207 كيلومتر من المساقى و54.60 ألف فدان رى حديث

- موافقة 17 ألف منتفع على التحول للري الحديث بأراضيهم في زمام 13 ألف فدان

- التوجيه برفع معدلات الأداء واستمرار المتابعة لضمان سرعة وجودة التنفيذ

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري.

وصرح عبد العاطي، بأن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تحقق ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقى وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، وبما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول ، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية ، بالإضافة للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان وذلك بنهاية شهر يونيو المقبل ، وقد تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 207 كيلومتر ، وجاري تنفيذ 88 كيلومتر تم نهو 17 كيلومتر منها حتى تاريخه ، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث .. أوضح عبد العاطى أن 16668 منتفع قد تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم البالغة 840 قطعة بمساحة إجمالية 13070 فدان ، مشيراً إلى أنه تم تدبير الإعتماد المالي والطرح لـ 54.60 ألف فدان ، وجارى التنفيذ بمساحات تصل إلى 7745 فدان تم نهو 498 فدان منها.

ووجه عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر ، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات ، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية، والتى تعد أحد أدوات التوعية التى أسهمت فى قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام 1.20 مليون فدان على نفقتهم الخاصة.