وزير الرى: أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا يستعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقى، والذى أوضح أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 3913 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4087 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2682 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 10682 كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلومتر ، والإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 42 كيلومتر، وجارى العمل في باقى الأطوال.

وصرح عبد العاطى، أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى ، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى ، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

كما تلقى عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن 33 ألف حالة تعدى بمساحة حوالى 5.10 مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشار الى أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات حيث تم تنفيذ 46 قرار إزالة ردم بمساحة 644 متر مربع بناحية قرية الشغبة بمركز أسيوط ، كما تم تنفيذ 29 قرار إزالة ردم بمساحة 382 متر مربع بناحيه قرية النمايسة بمركز و مدينة أسيوط وذلك بمعرفة المخالفين و علي نفقتهم الخاصة وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة.

وفى محافظة سوهاج تم تنفيذ 12 قرار ازالة منهم 4 قرارات إزالة ردم بمساحة 610 متر مربع و 8قرارات مبانى مخالفة بمساحة 890 متر مربع بناحية الساحل القبلى والسمطا بمركز البلينا بسوهاج وقد تم ذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه البلينا ، كما تم تنفيذ 8 قرارات منهم 4 قرارات إزالة ردم بمساحة 250 متر مربع و 4 قرارات إزالة مبانى مخالفة بمساحة 400 متر مربع وذلك بناحيه نجع التعليقه ونجع فراج ابراهيم وجزيره موسى بمركز اخميم بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه مركز إخميم ، وقد تمت الإزالات بمعدات كل من الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج ومجلس مدينة إخميم ومجلس مدينة البلينا وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة .

كما تم تنفيذ 4 قرارات إزالة ردم بنهر النيل على ساحل مغاغة بمحافظة المنيا بحجم 2400 متر مكعب ، وذلك بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسى الوزارة ، كما تم إزالة 244 مخالفة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عبارة 58 مخالفة ردم بمساحة 4000 متر مربع و 186 مخالفة متنوعة بمساحة 400 متر مربع ، وذلك بتأمين قوات الشرطة من مركز شرطة مطوبس.

وفى محافظة قنا تم تنفيذ 29 قرار إزالة بناحية قرية نجع سالم بنجع حمادى وذلك بالتعاون مع الأجهزة الامنية والمحلية المختصة ، وفى محافظة الغربية .. تم تنفيذ 9قرارات إزالة ردم بمساحة 747 متر مربع بمركز سمنود بتأمين من قوات شرطة مركز سمنود ، وتنفيذ 11 قرار إزالة مبانى مخالفة بمساحة 186 متر مربع بمركز كفر الزيات بتأمين من قوات شرطة مركز كفر الزيات.

وفى محافظة الدقهلية .. تم تنفيذ 19 قرار إزالة بناحية بساط كريم الدين ومحلة إنجاق وكفر الدبوسي وشربين بمركز شربين عبارة عن غرائز حديدية لزوم ملعب وحظائر وأسوار بمساحة 2400 متر مربع وتمت الازالة بمعرفة المخالف وبتأمين مركز شرطة شربين وتحت اشراف مهندسي وفني الإدارة .