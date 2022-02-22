فوز قائمة على عيسى بانتخابات جمعية رجال الأعمال المصريين

كتب هانى الحوتى

فازت قائمة المهندس علي عيسى برئاسة جمعية رجال الأعمال المصريين، في الانتخابات التي أجريت، صباح اليوم الثلاثاء، لدورة 2022-2026، وضمت القائمة كلا من أحمد صبور، حسن الشافعي، شريف الجبلي، فتح الله فوزي، مجد الدين المنزلاوي، محمد ايمن قرة، عادل اللمعي، مهند طه خالد، نادر رياض، نيفين عبد الخالق.

وتنافس على انتخابات مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، 16 مرشحًا على 11 مقعدًا، وتقدم 6 مرشحين من الأعضاء الحاليين بالمجلس وهم، المهندس على عيسى الرئيس الحالي والمهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة والمهندس فتح الله فوزي نائب الرئيس والمهندس حسن الشافعي، والنائب البرلماني الدكتور شريف الجبلي، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ والدكتور نادر رياض أعضاء مجلس الإدارة الحالي، بينما لم يترشح المستشار محمود فهمي، والمهندس أحمد بلبع، بالاضافة إلي وفاة إثنان، المهندس عمرو علوبة، والدكتور طه خالد رحمهم الله.

فيما تقدم للانتخابات 10 مرشحين جدد من بينهم سيدة واحدة وهي الدكتورة نيفين عبدالخالق، والنائب المهندس أحمد صبور نجل المهندس الاستشاري الراحل حسين صبور عضو مجلس الشيوخ، وأشرف عبدالغني، وشريف حليو، ومدحت اسطفانوس، ومهند طه خالد، وياسر إبراهيم.

وجاءت قائمة المرشحين وفقا للترتيب الأبجدي 16 مرشحًا جميعهم مستوفوا الشروط، وهم: أحمد صبور، وأحمد السكري، وأشرف عبدالغني، حسن الشافعي، وشريف حليو، وشريف الجبلي، وعلي عيسى، وفتح الله فوزي، ومجدي المنزلاوي، وأيمن قرة، وعادل اللمعى، ومدحت إسطفانوس، ومهند طه خالد، ونادر رياض، ونيفين عبدالخالق، وياسر إبراهيم.

وكان المهندس علي عيسى تولى رئاسة جمعية رجال الأعمال في 29 مايو 2016، بإجماع أعضاء مجلس الإدارة، خلفا للمهندس حسين صبور، الذى استقال لأسباب صحية قبل وفاته في فبراير 2021.

وشغل «عيسى» منصب رئيس الشعبة العامة للمصدرين، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ومن ثم أصبح رئيسًا لها، وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية.