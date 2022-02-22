تعرف على نتيجة انتخابات مجلس إدارة شعبة البقالة والمواد الغذائية

كتب إسلام سعيد

محمد إمبابى يطالب المجلس الجديد بالعمل وفق أستراتيجية الغرفة والتي بدورها تعمل تحت مظلة الدولة

شهد محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة انتخابات مجلس إدارة شعبة البقالة والمواد الغذائية لدورة انعقاد جديدة ولمدة أربعة سنوات .

وأسفرت نتيجة الانتخابات عن انتخاب هشام أمين الدجوى بمنصب رئيس الشعبة، وعمرو عبد المنعم نائبا أول، ورفيق يوسف غالي نائبا ثانيا، ومحمد أحمد راشد سكرتيرا عاما، وعضوية كل من " أحمد سمير عبد الخالق، وأشرف عبد الرازق سليمان، وأمنية رمزى يوسف، وأميرة أحمد سيد، وحسنى سلطان، ورضا نجيب شكرى، وعادل سيد سيد، وعبد الفتاح يوسف، ومحمد على خلف الله، ومرسي عبد العليم، ونصرة سعيد كامل شعراوى .

ومن جانبه قدم محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة التهنئة للمجلس الجديد، وطالبهم بضرورة العمل لتحقيق رؤية الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار في السوق المحلى للسلع الاستراتيجية وفق توجه الدولة المصرية خاصة في ظل الظروف التي يعانى منها العالم في ظل أزمة كورونا .

وأشاد إمبابى بالجمعية العمومية للشعبة والتي شهدت إقبالا كبيرا من الأعضاء الذين توافدوا من أجل المشاركة للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية .

وأضاف إمبابى إن شعبة البقالة والمواد الغذائية تعد من أهم الشعب بالغرفة خاصة وانها تمس قطاع كبير داخل المحافظة التي تعد من أكبر المحافظات المصرية تعدادا للسكان وأنها تضم عددا كبيرا من تجار المواد الغذائية والبقالة .