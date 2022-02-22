"تجميل القاهرة": خطة لتطوير منظومة الإنارة والنظافة بمنطقة المقطم

كتبت رحمة رمضان





وأضاف الشرشابي، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من بين المناطق التي ستحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة بالمنطقة الجنوبية هو أكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أن الهيئة تولى اهتماما كبيرا بجميع أنحاء الجمهورية بشكل عام والمنطقة الجنوبية بشكل خاص، نظرا لأنها تضم العديد من المناطق السكنية الجديدة والتى يوجد بها العديد من المحاور المرورية الهامة.وأضاف الشرشابي، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من بين المناطق التي ستحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة بالمنطقة الجنوبية هو حى المقطم والهضبة الوسطى، لافتا إلى أن هناك خطة لتطوير منظومة الإنارة والنظافة بهذا الحى بشكل موسع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار الشرشابي، إلى أن إدارة الهيئة بالمقطم تقوم بحملات يومية لإزالة التراكمات من القمامة والأتربة التاريخية بشوارع الحى، مشيرا إلى أنه سيتم مد الإدارة بكل الإمكانيات لتطوير منظومة الإنارة والنظافة به.