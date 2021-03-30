رئيس حى المقطم يلتقى باهالى الهضبة الوسطى لحل مشكل الأدوار المخالفة

كتبت رحمة رمضان

التقى العميد أحمد أبو بكر رئيس حى المقطم صباح اليوم بعدد من أهالى منطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، لمناقشة المشاكل التى يواجهها أهالى المنطقة سواء الخاصة بزيادة بناء الأدوار المخالفة أو تحويل الجراجات والأدوار الأرضية لجراجات ومخازن علاوة على عدم رصف معظم شوارع المنطقة بالكامل رغم دخول المرافق بالكامل من غاز وصرف صحى وكهرباء.

وأكد العميد أحمد أبو بكر رئيس حى المقطم، لأهالى الحى، أن الحى بانتظار الموافقة على الطلب المقدم من عضو مجلس الشيوخ النائب أكمل سامى بشأن إنشاء حى لمنطقة الهضبة الوسطى ليتم فصلها عن حى المقطم، موكدا أن منطقة المقطم والهضبة الوسطى تبلغ مساحتها 43 كيلو متر يصعب السيطرة عليها بالكامل من خلال حى واحد.

وأوضح رئيس حى المقطم خلال لقائه بالمواطنين بمقر الحى، أنه الـ3 اشهر القادمة ستشهد منطقة الهضبة الوسطى والمقطم تغير كلى بعد انتهاء أعمال الرصف بالحى، موضحا أن حى المقطم أصبح يمثل منطقة جوهرية للطرق العامة.

وقال رئيس حى المقطم، أنه سيتم تكثيف حملات الازالات خلال الأيام القليلة المقبلة لوقف بناء الأدوار المخالفة وخاصة بالهضبة الوسطى نظرا لأن المصرح به 4 أدوار فقط فوق الأرضى.