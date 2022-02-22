تباين بورصات الخليج بجلسة الثلاثاء.. والسوق السعودى إجازة بمناسبة يوم التأسيس

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.642% رابحًا 58.05 نقطة ليغلق عند مستوى 9102.86 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.06% خاسرًا 2.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3309.28 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصتي الكويت والبحرين، بينما تعطل السوق السعودي بمناسبة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية.

بورصة أبو ظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.642% رابحًا 58.05 نقطة ليغلق عند مستوى 9102.86 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.680 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 263.7 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 7871 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي بجلسة الاثنين، على رأسها الطاقة بنسبة 1.05%، أعقبه قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.75%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية والصناعة بنسبة 0.51%، 0.13%، على التوالي.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 6.84%، ثم سهم "مصرف أبو ظبي الإسلامي" بنسبة 3.32%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 2.76%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" بنسبة 4.17%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 4%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 332.5 مليون درهم.



بورصة دبي وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.06% خاسرًا 2.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3309.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 118.8 مليون سهم محققة ما قيمته 233.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4086 صفقة لعدد 28 سهمًا، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.75%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.25%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.81%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.49%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم شركة دبي للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 6.15%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.55%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.3 مليون ورقة بقيمة 75.8 مليون درهم.



بورصة البحرين وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.24% خاسرًا 4.71 نقطة ليغلق عند مستوى 1928.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 728.6 ألف سهم بقيمة 219.3 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 22.97% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.4%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 20.55% بضغوط هبوط سهمي زين البحرين، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.33%، 0.7%، على التوالي.

كما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 13.26% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.58%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 10.69% بضغوط هبوط أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.9%، 0.21%، 0.19%، على التوالي.

بورصة الكويت كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% خاسرًا 17.89 نقطة ليغلق عند مستوى 7608.89 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.18% خاسرًا 14.54 نقطة ليغلق عند مستوى 8269.31 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.42% خاسرًا 26.83 نقطة ليغلق عند مستوى 6315.58 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.47% خاسرًا 31.06 نقطة ليغلق عند مستوى 6599.20 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 282 مليون سهم بقيمة 75 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.8 ألف صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.91%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاعي المنافع والصناعة بنسبة 0.45%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.15%، 0.14%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.94%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.