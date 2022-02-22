بروتوكول تعاون لتمويل شراء سيارات للعاملين بشركات البترول.. صور

وقع بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك بروتوكول تعاون مع شركة السويس لتصنيع البترول برئاسة الكيميائى هشام فتحى وتوقيع بروتوكول آخر مع شركة النصر للبترول برئاسة المهندس محمد عبد الله باعتبارهما من الشركات المصرية التى تقوم على إدارة وتصنيع أهم موارد مصر الاقتصادية ـ البترول ".

وبموجب البروتوكولات ، يقوم بنك ناصر الاجتماعي من خلال فروعه فى مدن القناة وهي فروع السويس، الإسماعيلية، التل الكبير، بورسعيد بمنح تمويلات نقدية وتمويل شراء السيارات وإتاحة أوعية ادخارية متميزة للعاملين، ومن يبلغون السن القانونى للمعاش من العاملين بالشركتين، طبقا للنظم والتعليمات المقررة بالبنك والمتفق عليها ضمن بنود البروتوكول وللمدة المحددة فى هذا الشأن .

وقال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس ادارة البنك، أن هذا البرتوكول يعد بمثابة خطوة نحو توطيد وتعزيز سبل التعاون المقدمة لقطاع البترول المصرى، موضحا انه سيتم اتاحة جميع انواع التمويلات الموجودة بالبنك للعاملين بالشركة، حيث يتميز البنك ببرامج تمويلية متنوعة تتناسب مع كافة احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير .

وأكد عشماوي انه حرصا وتقديرا من البنك للعاملين بالشركتين سيتم تيسير إجراءات الحصول علي التمويل المطلوب هذا بالإضافة الي تقديم خدمات اضافية كقيمة مضافة مثل اصدار كروت ميزة للعملاء , فتح حسابات ادخارية بعائد يقدر ب 6 % عائد ربع سنوى على أقل رصيد بالحساب لمدة عام تبدا من تاريخ العمل بهذا البروتوكول كما سيتم منح تمويلات نقدية وتمويل شراء السيارات موضوع البروتوكول بعائد ائتماني مميز مع الأعفاء من كافة المصاريف الإدارية لمدة عام كما سيتم توفير مندوبين مختصين من موظفي البنك داخل مقار الشركة لتقدم الخدمة لاعضاء الشركة .