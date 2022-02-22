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التموين تبدأ صيانة مركز معلومات مصر الجمعة.. وتؤكد: لن يؤثر على ‏صرف السلع

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 06:00 م
التموين تبدأ صيانة مركز معلومات مصر الجمعة.. وتؤكد: لن يؤثر على ‏صرف السلع رغيف الخبز
كتب مدحت وهبة

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تلقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بأن شركة تطبيقات ‏البطاقات الذكية العاملة في منظومة الدعم ( الخبز - السلع التموينية - ‏المطاحن ) ستقوم بعمل صيانة للخوادم الموجودة داخل مركز معلومات ‏مصر، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 فبراير 2022 بدءا من الساعة ‏التاسعة مساءا إلى الساعة الواحدة صباحاً.
 
 
وأكد التقرير أن ‏عمليات الصيانة لن تزيد عن (أربع ساعات فقط)، مشيرا إلى أن كل ‏عمليات الصيانة ستكون ليلًا ، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من عمل  الصيانة يوم السبت أيضا ‏الموافق 26 فبراير 2022 ، وذلك بدءا من (التاسعة مساء إلى الساعة ‏الثانية صباحا)‏.
 
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية  أن عمليات الصيانة لن تؤثر على ‏عمليات صرف الخبز والسلع خاصة انها ستتم ليلًا وعمليات الصرف تتم ‏صباحًا.

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