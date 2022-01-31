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"التموين": نظام صرف الخبز للمواطنين مستمر كما هو دون أى تعديل

الإثنين، 31 يناير 2022 08:21 م
"التموين": نظام صرف الخبز للمواطنين مستمر كما هو دون أى تعديل خبز المدعم ، صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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علقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضوء ما يتردد بشأن التغيير فى نظام صرف الخبز للمواطنين اعتباراً من غد الثلاثاء.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية بعدم صحة هذه الأخبار المنشورة والمتداولة، وأن نظام صرف الخبز للمواطنين مستمر كما هو دون اى تغير أو تعديل.

ولفت إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع الرقابة والتوزيع، وكافة مديريات التموين على مستوى كافة محافظات الجمهورية ضرورة متابعة انتظام صرف الخبز للمواطنين بشكل يومى كما هو معتاد والمرور الدورى على المخابز البلدية.

 


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