اليوم السابع
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التعليم تخاطب المديريات بشأن تطعيم الطلاب ضد كورونا

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 04:39 م
التعليم تخاطب المديريات بشأن تطعيم الطلاب ضد كورونا وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه أنه ط الحاقا للكتاب رقم 1946 بتاريخ 6 / 12/ 2021،  بشأن سرعة توزيع استمارة الموافقة المستنيرة، وهي الاستمارة الخاصة بموافقة ولي الأمر لطلاب المرحلة العمرية ما بين ( 10 - 18 سنة) - على تلقى اللقاح لتوقيعها من ولي الأمر والمعدة من قبل وزارة الصحة والسكان، فإنه في حالة تجميع 200  استمارة أو أكثر  من مدرسة واحدة أو أكثر من مدرسة بنفس الإدارة  يتم مخاطبة الإدارة الصحية لقيامها بتطعيم الطلاب داخل أحدى المدارس التي تتوسط الإدارة.
 
وتابعت الوزارة، أنه  يتم تسجيل الحالات التي يتم تلقيها اللقاح من خلالهم فورا، على أن يقوم مشرف التربية البيئية بالمدرسة بمتابعة تسليم واستلام الاستمارة وموافاة الوزارة بموقف تطعيم الطلاب بصفة أسبوعية.
 
واكدت الوزارة أنه تنفيذا لقرارات اللجنة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا يرجي التنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة للمديريات لتوجيه وتشجيع طلاب المرحلة العمرية ما بين( ۱۲- ١٥ سنة ) على تلقي اللقاح بعد موافقة ولى الأمر، مع ضرورة التنسيق بين مديري عموم الإدارات التعليمية والادارات الصحية لتنفيذ ما سبق.
 
 

التربية والتعليم

لقاح كورونا

تلقى لقاح كورونا

تطعيم طلاب المدارس

اخبار مصر

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