البابا تواضروس الثانى يستقبل مستشار الرئيس الفرنسى بالمقر الباباوى

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة ظهر اليوم Charles Personnaz مستشار الرئيس الفرنسي في مجال التعليم وحفظ التراث في الشرق الأوسط و الوفد المرافق له.

ودار الحوار أثناء اللقاء حول المدارس وكيفية تدعيم دورها في تنشئة الإنسان وتعليم اللغات وحفظ التراث بكافة أنواعه.

واستقبل قداسة البابا تواضروس أيضا في المقر البابوي بالقاهرة ظهر اليوم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبرفقته وفد من أساتذة الأكاديمية.

تأتي هذه الزيارة في ذكرى زيارة قداسة البابا لمقر الأكاديمية بالإسكندرية عام 2020، ودار الحوار خلال اللقاء حول إنجازات الأكاديمية وأهمية التعليم، حيث يعد ملف التعليم وملف الصحة من أهم الملفات التي تسهم في تقدم المجتمعات ونهضتها.

واختتم قداسة البابا اللقاء قائلًا: "التعليم متعة للإنسان، ويجب على كل إنسان أن يهتم بالتعليم لتنمية ذاته ووطنه".