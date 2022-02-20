البابا تواضروس ينعى أقدم مكرسات دير السيدة العذراء بجبل درنكة

كتب ــ محمد الأحمدى

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط، ولمكرسات دير السيدة العذراء بجبل درنكة في وفاة الأخت تاسوني صوفيا، والتمس عزاء سمائيًا لمخدوميها، ولأسرتها المباركة.

وتوفيت أمس تاسوني صوفيا أقدم المكرسات بدير السيدة العذراء بجبل درنكة في أسيوط التابع لإيبارشية أسيوط، بعد 55 عامًا من الخدمة بالتكريس.

وتكرست الراحلة بيد مثلث الرحمات الأنبا ميخائيل مطران أسيوط ورئيس دير درنكة السابق عام 1967، وخدمت بتعليم اللغة القبطية والألحان الكنسية في الدير بشكل أساسي.

وصلى نيافة الأنبا يوأنس أسقف الإيبارشية ورئيس الدير صلوات تجنيزها في ديرها.