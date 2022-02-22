أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء.. البرتقال يبدأ من 2.5 جنيه

كتب إسلام سعيد

تباينت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء، وسجل سعر التفاح الأمريكى من 17 إلى 23 جنيها والبرتقال أبو سُرة من 3.5 إلى 5 جنيهات، والبرتقال السكرى بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، والليمون الحلو من 5 إلى 8 جنيهات، والعنب الأصفر بـ20 جنيها، والعنب المستورد الأسود بـ20 جنيها، والتفاح اللبنانى من 12 إلى 18 جنيها، بحسب شعبة الخضروات فى الغرفة التجارية.

وتسجل الجوافة من 4 إلى 7 جنيهات فى أسواق الجملة، والبلح السيوى بـ20 جنيها وبلح الثلاجة من 5 إلى 8 جنيهات، الفراولة بين 7 إلى 10 جنيهات، الرمان من 6 إلى 9 جنيهات، المانجا بـ25 جنيها، والكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات، والبطيخ بـ10 جنيهات، والحرنكش بـ11 جنيها، كمثرى مستورد بـ25 جنيها.

يشار إلى أن كافة الأسعار المرصودة فى سياق السطور السابقة هى عبارة عن أسعار استرشادية فى سوق الجملة، بمعنى أنه يضاف عليها تكاليف النقل للمناطق المختلفة، إضافة إلى مكاسب التجار فى كل محافظة ومنطقة.