تعرف على أسعار الفاكهة فى الأسواق اليوم الأحد.. العنب الأسود بـ20 جنيها

كتب إسلام سعيد

تراوح اليوم الاحد سعر البرتقال أبو سرة من 3.5 إلى 5 جنيهات، والبرتقال السكرى بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، والليمون الحلو من 5 إلى 8 جنيهات، والعنب الأصفر بـ20 جنيها، والعنب المستورد الأسود بـ20 جنيها، والتفاح الأمريكى من 17 إلى 23 جنيها، والتفاح اللبنانى من 12 إلى 18 جنيها، بحسب إعلان شعبة الخضروات فى الغرفة التجارية، أن أسواق الفاكهة تشهد ضخ معروض ضخم مما تسبب فى تراجع ملحوظ بالأسعار.

وتسجل الجوافة من 4 إلى 7 جنيهات فى أسواق الجملة، والبلح السيوى بـ20 جنيها وبلح الثلاجة من 5 إلى 8 جنيهات، الفراولة بين 7 إلى 10 جنيهات، الرمان من 6 إلى 9 جنيهات، المانجا بـ25 جنيها، والكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات، والبطيخ بـ10 جنيهات، والحرنكش بـ11 جنيها، كمثرى مستورد بـ25 جنيها.

يشار إلى أن كافة الأسعار المرصودة فى سياق السطور السابقة هى عبارة عن أسعار استرشادية فى سوق الجملة، بمعنى أنه يضاف عليها تكاليف النقل للمناطق المختلفة، إضافة إلى مكاسب التجار فى كل محافظة ومنطقة.