أسعار الذهب ترتفع جنيهين فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 831 جنيها

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء ارتفاع بحوالي جنيهين في التعاملات المسائية، على خلفية عودة الصعود مجدداً للذهب في البورصات العالمية، حيث صعدت أونصة الذهب إلى 1901 دولار مقابل 1895 دولار، وهو ما انعكس على الذهب في مصر ليصعد لمستويات 831 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 949 جنيها.

عيار 22 يسجل 910 جنيهات.

عيار 21 يسجل 831 جنيها.

عيار 18 يسجل 712 جنيها.

وقال ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن في اتحاد الصناعات، إن الذهب لا يزال متأثر بتطورات الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية، مع استمرار الاضطرابات والتلويح المستمر باستخدام القوة، وهذا دفع الملاذات الآمنة للارتفاع بصورة مستمرة خلال الساعات الماضية.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن سعر الذهب تراجع عن أعلى مستوياته، لكن تصاعد التوتر في شرق أوروبا يمكن أن يبقي على قوة الطلب عليه المدفوع باعتباره ملاذا آمنا، وكان التراجع المحدود لجني الأرباح.

وأوضح، أن الوضع الراهن يدفع في صعود الطلب على الذهب في وقت الغموض يسيطر على مستقبل الأسواق العالمية بسبب بوادر الحرب الكبرى على الحدود الأوكرانية، في ظل تصعيد روسي واتجاه أمريكي لفرض مزيد من العقوبات على موسكو.