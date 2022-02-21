10 فعاليات عالمية تجعل 2022 عاما مناخيا مميزا.. تعرف عليها

كتبت ـ منال العيسوى

يشهد عام 2022، عشر فعاليات عالمية رئيسية، وستشكل المحادثات الهامة وتؤثر على قرارات السياسة العامة حول واحدة من أكثر القضايا الحاسمة في عصرنا، وهى قضية التغيرات المناخية فيمكن القول ان هذا العام هو عام العمل المناخى، نظرًا لأن العالم يسير بسرعة في سباقه ضد تغير المناخ ويمضي قدمًا بعد مؤتمر جلاسكو لتغير المناخ لعام 2021.

أولا: يشهد العالم انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نمواً (LDC5، الذي يعقد كل 10 سنوات، مائدة مستديرة مواضيعية رفيعة المستوى حول تغير المناخ لمناقشة القضايا الفريدة والملحة التي تواجهها أقل البلدان نموا والدعم اللازم الذي تحتاجه لضمان ألا يحدث النمو الاقتصادي الذي تشتد الحاجة إليه على حساب النظم البيئية الهشة والموارد الطبيعية الشحيحة.

ثانيا: سيتم اطلاق تقرير التقييم الخاص بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهو الذى يطلق من ست إلى سبع سنوات، حيث إن أول تقرير تقييم شامل لها منذ اعتماد اتفاق باريس في عام 2015، ويصدر خلال شهر فبراير الحالى وبالتحديد الأسبوع المقبل تقرير الفريق العامل على اصدار تقرير التأثيرات والتكيف وسرعة التأثر بالتغيرات المناخية الصادر عن الامم المتحدة، الذى يرصد آثار تغير المناخ على النظم البشرية والطبيعية، مع ملاحظة نقاط ضعفها وحدود قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.

ثالثا: سيصدر أيضا فى 28 مارس 2022 "تقرير الفريق العامل الثالث" التخفيف من آثار تغير المناخ، ويركز هذا التقرير على الجهود العالمية والوطنية المبذولة للتخفيف من الآثار المدمرة والمتنوعة لتغير المناخ، والنظر في الابتكار وإيجاد حلول في مجال الطاقة والأنظمة الحضرية، وفي قطاعات مثل الزراعة والغابات واستخدام الأراضي والمباني والنقل والصناعة.

رابعا: سيتم إطلاق التقرير التجميعي، الذي سيدمج مساهمات من الفرق العاملة الثلاثة وكذلك من التقارير الخاصة الصادرة داخل الدورة، وهي الاحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية; تغير المناخ والأراضي; و المحيطات والغلاف الجليدي في ظل مناخ متغير ، قبل الدورة قبل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP27).

خامسا: بعد أن سلمت مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجى لدولة الصين أكتوبر 2021، بعد انتهاء فترة رئاستها لمؤتمر الاطراف للتنوع البيولوجى عام 2018، تستعد الصين لاستكمال فاعليات الجزء الثانى من المؤتمر، و المتوقع انعقاده يوم 25 ابريل 2022 ويمتد حتى 8مايو لنفس العام بمديتة كونمينج فى الصين ، وستشمل جلسات الجزء الثانى من المؤتمر 21 هدفًا و 10 "معالم" يجب تحقيقها بحلول عام 2030، مع تحسينات صافية بحلول عام 2050، بما في ذلك الحفاظ على ما لا يقل عن 30 % من أراضي ومحيطات الكوكب وحمايتها.

سادسا: سيتم تنظيم المنتدى الحضري العالمي المقبل ، تحت شعار "تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل" المزمع انعقاده فى الفترة من 26-30 يونيو2022 فى كاتوفيتشي، بولندا ، ليكون فرصة للنظر في مستقبل المدن بناءً على الاتجاهات والتحديات والفرص الحالية، بالإضافة إلى كيفية الاستعداد بشكل أفضل للتعامل مع الصدمات الحالية والمستقبلية الخاصة بالتغيرات المناخية واثارها.

سابعا: ‏تستضيف مدينة سول بجمهورية كوريا، المؤتمر العالمي الخامس عشر للغابات فى الفترة من 2 - 6 مايو 2022، تحت شعار "بناء مستقبل أخضر وصحي وقادر على الصمود مع الغابات"، وسيركز على ستة موضوعات فرعية، بما في ذلك عكس اتجاه فقدان الغابات، والاستخدام المستدام للحلول القائمة على الطبيعة وموارد الغابات، ورصد الغابات وجمع البيانات.

ثامنا: تستضيف دولة كوت ديفوار مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر المعني بالتصحر فى الفترة من 9-21 مايو 2022، ليكون دعوة عاجلة لتوسيع نطاق استعادة الأراضي وكذلك حلول للعمل المناخي قائمة على الطبيعة..

تاسعا: سيحتفل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمرور خمسة عقود من العمل على تعزيز الدبلوماسية البيئية والمعايير والممارسات، وباستضافة مؤتمر ستوكهولم +50 مع السويد وكينيا 2 - 3 يونيو2022، بهدف إعادة الالتزام وتعزيز قدرتنا على التغلب على أزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات.

عاشرا: مصر تستضيف مؤتمر الاطراف للامم المتحدة للتغيرات المناخية فبراير المقبل 2022، بمدينة شرم الشيخ لبحث سبل التكيف والخفيف والحد من اثار التغير المناخى وسبل التمويل لمساعدة الدول التامية ولا سيما الدول الافريقية للحصول على تمويلات لتنفيذ خطة الحد والتكيف والتخفيف لاثار التغيرات المناخية.