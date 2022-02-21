نصائح لمرضى متلازمة تكيس المبايض.. حافظي على وزنك ونشاطك البدنى

نهير عبد النبى

متلازمة تكيس المبايض واحدة من المشاكل التى يعانى منها العديد من السيدات وهي عبارة عن اضطراب هرموني شائع بين النساء في سن الإنجاب، وقد تعاني النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من فترات حيض متقطعة أو مطولة أو زيادة في مستويات هرمون الذكورة (الأندروجين)، و قد ينتج عن المبيضين مجموعات صغيرة عديدة من السوائل (بصيلات) وتفشل في إطلاق البويضات بانتظام.

وحسبما ذكر موقع mayoclinic فإن السبب الدقيق لمتلازمة تكيّس المبايض غير معروف، ولكن قد يساعد التشخيص والعلاج المبكر إلى جانب فقدان الوزن على تقليل مخاطر حدوث مضاعفات طويلة الأمد مثل الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

تختلف علامات وأعراض متلازمة تكيس المبايض ومنها:

- فترات حيض غير منتظمة

تعد الدورات الشهرية النادرة أو غير المنتظمة أو المطولة أكثر العلامات شيوعًا على متلازمة تكيس المبايض، على سبيل المثال ، قد يكون لديك أقل من تسع فترات في السنة، وأكثر من 35 يومًا بين الدورات الشهرية وغزارة بشكل غير طبيعي.

-الاندروجين الزائد

قد تؤدي المستويات المرتفعة من هرمونات الذكورة إلى ظهور علامات جسدية، مثل زيادة شعر الوجه والجسم، وأحيانًا حب الشباب الشديد والصلع من النمط الذكوري.

-تكيس المبايض

قد يتضخم المبيضان ويحتويان على بصيلات تحيط بالبويضات، نتيجة لذلك، قد يفشل المبايض في العمل بانتظام.

- عادة ما تكون علامات وأعراض متلازمة تكيس المبايض أكثر شدة إذا كنت تعانين من السمنة.

يركز علاج متلازمة تكيس المبايض على إدارة مخاوفك الفردية، مثل العقم أو حب الشباب أو السمنة، قد يتضمن العلاج المحدد تغييرات في نمط الحياة أو تناول الأدوية.

قد يوصي طبيبك بفقدان الوزن من خلال اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية مع ممارسة الأنشطة الرياضية المعتدلة، حتى التخفيض البسيط في وزنك - على سبيل المثال، فقدان 5 في المائة من وزن جسمك قد يحسن حالتك، وقد يؤدي فقدان الوزن أيضًا إلى زيادة فعالية الأدوية التي يوصي بها طبيبك لعلاج متلازمة تكيس المبايض، ويمكن أن يساعد في علاج العقم.

ولتنظيم دورتك الشهرية قد يوصي طبيبك بما يلي:

-حبوب منع الحمل المركبة، الحبوب التي تحتوي على الإستروجين والبروجستين تقلل من إنتاج الأندروجين وتنظم الإستروجين،و يمكن أن يقلل تنظيم هرموناتك من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم ويصحح النزيف غير الطبيعي ونمو الشعر الزائد وحب الشباب، بدلاً من الحبوب ، يمكنك استخدام رقعة جلدية أو حلقة مهبلية تحتوي على مزيج من الإستروجين والبروجستين.

-العلاج بالبروجستين، يمكن أن يؤدي تناول البروجستين لمدة 10 إلى 14 يومًا كل شهر إلى شهرين إلى تنظيم الدورة الشهرية والوقاية من سرطان بطانة الرحم،و لا يؤدي العلاج بالبروجستين إلى تحسين مستويات الأندروجين ولن يمنع الحمل.

تعتبر الحبة الصغيرة التي تحتوي على البروجستين فقط أو اللولب الرحمي الذي يحتوي على البروجستين خيارًا أفضل إذا كنت ترغبين أيضًا في تجنب الحمل.

للمساعدة في تقليل آثار متلازمة تكيس المبايض، حاولي:

-الحفاظ على وزن صحي، يمكن أن يقلل فقدان الوزن من مستويات الأنسولين والأندروجين وقد يعيد الإباضة. اسأل طبيبك عن برنامج التحكم في الوزن ، واجتمع بانتظام مع اختصاصي تغذية للمساعدة في الوصول إلى أهداف إنقاص الوزن.

-قلل من الكربوهيدرات، قد تزيد الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون وعالية الكربوهيدرات من مستويات الأنسولين. اسأل طبيبك عن نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات إذا كنت تعاني من متلازمة تكيس المبايض، اختر الكربوهيدرات المعقدة التي ترفع مستويات السكر في الدم بشكل أبطأ.

-كن فعالا، التمرين يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، إذا كنت تعانين من متلازمة تكيس المبايض، فإن زيادة نشاطك اليومي والمشاركة في برنامج تمارين منتظم قد يعالج أو يمنع مقاومة الأنسولين ويساعدك في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة وتجنب الإصابة بمرض السكري.