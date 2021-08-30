متى يبدأ الأطفال في فقدان الأسنان اللبنية؟

نهير عبد النبى

الأسنان اللبنية هي أسنان مؤقتة تظهر للطفل ابتداء من الشهر السادس ويصاحبها ألم شديد مع ارتفاع الحرارة وعدم القدرة على تناول الطعام، وعادة ما تبدأ الأسنان اللبنية (الأسنان الأولية) في الارتخاء والسقوط لإفساح المجال لظهور الأسنان الدائمة عند سن السادسة تقريبًا ومع ذلك يمكن أن يتأخر ذلك لمدة تصل إلى سنة في بعض الأحيان.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فى الغالب أول الأسنان اللبنية سقوطًا هما السنان السفليان الأماميان (القواطع الوسطى السفلية) والسنان العلويان الأماميان (القواطع الوسطى العلوية)، ثم القواطع الجانبية، ثم الأَرحاء (الطواحن) الأولى، ثم الأنياب والأرحاء الثانية.

وعادة ما تبقى الأسنان اللبنية في مكانها حتى يتم دفعها إلى الخارج بواسطة الأسنان الدائمة، إذا فقد الطفل الأسنان اللبنية في وقت مبكر نتيجة تسوس الأسنان أو تعرضه لحادثة، فقد ينحرف سن دائم نحو المكان الفارغ،و يمكن أن يؤدي ذلك إلى تزاحم الأسنان الدائمة ويجعلها تنمو معوجة.

عندما يبدأ طفلك في فقدان أسنانه، يجب ترسيخ أهمية العناية الصحيحة بالأسنان، وعلى سبيل المثال:

1:تذكير طفلك بتنظيف أسنانه بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل، والإشراف وتقديم المساعدة قدر الحاجة.

2:مساعدة الطفل على التنظيف بين الأسنان يوميًا.

3:تناول نظام غذائي صحي والحد من التسالي بين الوجبات، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

4:تحديد موعد مع طبيب الأسنان بشكل منتظم لطفلك.

مع الرعاية الملائمة، يمكنك المساعدة في الحفاظ على أسنان طفلك الدائمة لتبقى مدى الحياة.